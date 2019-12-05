قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

05 ديسمبر 2019 - 09:42 ص

قال أنور قرقاش وزير الشئون الخارجية الإماراتي إننا نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل.

وأضاف قرقاش على حسابه في تويتر إن قمة الرياض هي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل إستراتيجي، بحسب وصفه.

وأكد أننا نؤمن بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق، مشددا على دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوب.