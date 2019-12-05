أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

05 ديسمبر 2019 - 10:10 ص

ساند الإعلامي أحمد موسى، زميله الإعلامي نشأت الديهي بعد إغلاق قناة "تن" بداية من الشهر المقبل، قائلا: "يا نشأت برنامجي برنامجك".



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإعلامى نشأت الديهى مذيع قناة تن، له مواقف وطنية كثيرة جدًا، وهو أحد الإعلاميين الذين لم يتغير موقفهم منذ ظهوره على الشاشة وحتى اليوم، ويعتبر سيفا ضد جماعة الإخوان .



وتابع أحمد موسى :"الإعلامي نشأت الديهى يقف بجانب الدولة، وغيابه عن الإعلام ، سيجعل هناك فراغا، معقبا:"نشأت الديهي راجلنا ومينفعش نسيبه من غير شغل ".

