» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن أربعة مواطنين مصريين قد لقوا مصرعهم فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، موضحاً أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد على عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وإذ تتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، لتدعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.