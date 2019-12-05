» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"

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هنا الزاهد
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فيسبوك

هنا الزاهد

المرارة

طمأنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "فيس بوك" جمهورها، حول حالتها الصحية بعد إجرائها عملية "المرارة"، والتي تسببت في تدهور حالتها الصحية بعد زواجها بأيام، من الفنان أحمد فهمي.

وكتبت "هنا" في منشورها: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة اشكر أحسن دكتور محمد حقى على تعبه معايا وأني كل شوية أكلمه حتى بليل ودايما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي أخيرا الحمد لله شلت المرارة".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي، الذي جمعها بزوجها أحمد فهمي ونجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن.


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