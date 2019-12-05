» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور كل من الدكتورة سلوى خليل الامين مؤسسة ديوان اهل القلم ، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة واعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسة للمتلقى وعدد من المبدعات والمهتمين .

فى البداية رحبت عبد الدايم بالضيوف فى القاهرة عاصمة الفنون والاداب ، وقالت انه منذ ما يزيد عن مائة عام ان اصدر قاسم امين كتابه تحرير المرأة حيث كانت التحديات الفكرية والاجتماعية والثقافية كثيرة وبين الامس واليوم نواجه تحد من نوع اخر هو الثورة التكنولوجية التى فرضت فكرا ورؤى جديدة اظهرت المرأة العربية كقوة ابداعية فاعلة لا يستهان بها وابرزت قدرتها على الوصول للآخرين كما دفعتها لاقتحام سوق العمل في مختلف مؤسسات المجتمع وتولي المناصب القيادية .

كما أشادت بقدرة المرأة العربية الفائقة على الصمود وتجاوز التحديات وتخطى العقبات لإثبات الذات في كافة المجالات العلمية والفكرية والثقافية ، وتابعت أن المرأة لعبت عبر العصور أدوارها مهمة وكانت عنصراً فاعلاً في وضع السياسات والقوانين إلى جانب تسيير حركة الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي هذا السياق تأتي الدورة الثانية لملتقى المبدعات العربيات بمصر بعد إقامة دورته الأولى في مارس الماضي ببيروت والتي نظمها ديوان أهل القلم وتم خلالها تكريم عدد من المبدعات في وطننا العربي وكانت من بينهن من مصر السفيرة مشيرة خطاب والكاتبة هالة البدري، وهنأت المبدعات المصريات اللاتي سيتم تكريمهن خلال الملتقى مؤكدة ضرورة إلقاء الضوء على انجازات العديد من المبدعات في الوطن العربى خلال الدورات المقبلة .

ثم كرمت وزير الثقافة 16 شخصية نسائية من مبدعات 11 دولة عربية على إسهاماتهن في تحقيق إنجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة هن الدكتورة يمنى طريف الخولي (مصر)، الدكتورة درية شرف الدين(مصر)، الدكتورة سامية التمتامي(مصر)، الأديبة سلوى بكر (مصر)، الدكتورة عواطف عبد الكريم (مصر)، الفنانة ماري لوي (مصر)، الشاعرة إباء إسماعيل (سوريا)، الأديبة بثينة خضر مكي (السودان )، الأديبة بثينة الناصري ( العراق)، الشاعرة والأديبة سلوى خليل الأمين ( لبنان )، الدكتورة سمر الحمود (السعودية)، الأديبة فوزية رشيد (البحرين)، الفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)، الأديبة موزة غباش (الإمارات)، الدكتورة نعيمة بن يعقوب (الجزائر) والروائية نورا المطيري