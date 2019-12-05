» مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق بمركب صيد

سارة أشرف
شب حريق بأحد المراكب الصيد بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.
السلطات الملاحية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا باشتعال النيران في مركب صيد ما تسبب في اندلاع النيران بالمركب واحتراقه بالكامل، ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، فيما نجحت الأجهزة المختصة في انتشال الضحايا، تم السيطرة على الحريق بواسطة معدات شركات البترول، والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.
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