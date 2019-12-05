طبيب سوري يفحم "فيصل القاسم"

05 ديسمبر 2019 - 11:46 ص

قال الإعلامي السوري فيصل القاسم إن طبيبا سوريا أفحمني برد لم أكن أتوقعه.

جاء هذا عقب سؤال وجهه له القاسم: "كيف تتحملون كأطباء منظر الدم الذي ترونه في معالجة وإنقاذ المصابين والجرحى".

وكتب الفيصل على حسابه في تويتر : "سألت صديقاً طبيباً يعمل في قسم الطوارئ بسوريا: "كيف تتحملون مناظر الدم والحوادث الشنيعة التي ترونها يومياً؟ ألا تؤثر على حياتكم النفسية، فقال: نعم تؤثر نسبياً".

وأضاف أن الطبيب وجه لي السؤال بالقول: "لكن ماذا عنكم أنتم الإعلاميين: ألا تشعرون بقرف وغثيان وكآبة وأنتم تتابعون السياسات والأوضاع العربية.. بصراحة أفحمني".