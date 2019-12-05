  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم

شاهد.. لحظة محاولة اغتيال ناشط مدني بالعرق

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباريات «خليجى 24»

البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لإيران

البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لإيران

محكمة تعاقب زوجا بعدم معاشرة زوجته لمدة عام

بدولة عربية.. محكمة تعاقب زوجًا بعدم معاشرة زوجته لمدة عام

تامر أمين

تامر أمين: عاوزين عدل مش حنية

الفنان محمد فؤاد

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد أزمته الصحية:"فؤش بخير"

فيصل القاسم

طبيب سوري يفحم "فيصل القاسم"

شريف عامر يوضح أسباب تركه التليفزيون المصري

تفاصيل مبكية عن وفاة مهندس العين السخنة

اعلامي كويتي

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

تامر أمين: عاوزين عدل مش حنية

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تامر أمين يعتذر عن تقديم برنامجه..ما الأمر

#

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

#

تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

#

الباز: "رجال القضاء مش عاوزين مدح ولا ذم"

الحكومة

النهار

تامر أمين

المعاقين

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته لوضع الحكومة اللمسات الأخيرة علي بطاقة الخدمات التي سيستلمها المعاق لتيسير تقديم كافة الخدمات له.

وقال "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"،:" هذه الخطوة تمثل قضية أساسية في قضايا التنمية والبناء لتأسيس مصر الحديثة التي نريدها.

وأوضح "أمين"، أن مصر وضعت قدمها على الطريق الصحيح في التعامل مع الملايين من ذوي الإعاقة، معقبا:"هذه النسبة لم تأخذ حقها في أي وقت من القرن العشرين، المعاق في مصر لا يحتاج لحنيتكم محتاج العدل، دول عايزين عدل مش حنية ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وصلة رقص لبنات مدرسة إسنا الإعدادية بالأقصر
» إنجى علي تثير الجدل برفقة سعد الصغير بالسعودية
» نجم مسرح مصر يحتفل بعيد زواجه على إنستجرام
» وفاة نجل لاعب برازيلى شهير
» مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق بمركب صيد
» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية
» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"
» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس