» نجم مسرح مصر يحتفل بعيد زواجه على إنستجرام

شارك نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن، متابعيه، عبر "إنستجرام"، برسالة رومانسية لزوجته في عيد زواجهما الثاني،ما جعله ينال إعجاب متابعيه.

ونشر "عبد الرحمن" صورة له برفقة زوجته، وعلق،"ربنا يخيلكي ليا يا أحلي زوجة في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض وربنا يخليكي ليا إنتي وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلي آيه في الدنيا كلها

وربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم يارب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا علي طول

#سنتين_ومكملين.. معانا يارب

ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعلقيات كالاتي:" ربنا يخليكوا لبعض وميحرمكوش من بعض ابدا"،"ربنا يحفظكو لبعض ??‍??‍?? ".







