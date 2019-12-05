» حمدي الميرغني يشكر جمهور السعودية.. لهذا السبب

وجه الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، الشكر لجمهور المملكة العربية السعودية،عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك لتفاعلهم مع مسرحية "لوكاندة الأوباش"، الذي يشارك في بطولته برفقة النجم حسن الرداد ومايا دياب،في إطار فعاليات موسم الرياض.

ونشر "حمدي" صورة له من البوستر الدعائي للمسرحية، وعلق :"الحمدلله كانت بداية ممتعة مع أجمل جمهور في #موسم_الرياض #لوكاندة_الاوباش شكراً جمهور السعودي والمصري ع الاستقبال الرائع ده ولسه مستنينكم 3ايام كمان ".

ويذكر أن مسرحية "لوكانده الأوباش" من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكى ، فيما يشارك الفنان البطولة "حسن الرداد وماجد المصرى وهالة فاخر وسعد الصغير ومحمد أسامة " حيث لاقت المسرحية استحسان الجمهور السعودى والمصرى خلال عرضها فى موسم الرياض.