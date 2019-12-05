شاهد.. لحظة محاولة اغتيال ناشط مدني بالعراق

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العراق

البصرة

اغتيال

العربية الحدث


عرضت فضائية "العربية الحدث"، فيديو يكشف محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة العراقية.

وقال مصدر أمني عراقي، في محافظة البصرة، إن الناشط المدني "ذو الفقار حبيب" تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة "كوت الحجاج" وسط مركز محافظة البصرة.

وأوضح المصدر الأمني بحسب صحف عراقية، إن الناشط المدني ذو الفقار حبيب، سجل بلاغ في مركز الشرطة بعد إصابته جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية".

شاهد الفيديو..

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