» سيدة من ذوي القدرات الخاصة تبكي على الهواء

05 ديسمبر 2019 - 01:57 م





أكد حازم شفيق رئيس شبكة قنوات " أون إي"، أن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرر تعيين أمينة عبدالرحمن من ذوي القدرات الخاصة في القناة.



ووجه شفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لقمة هنية " المذاع علي فضائية " أون إي"، التهنئة لـ"أمينة عبدالرحمن "، على الهواء، كما قرر منح والدها ووالدتها رحلة عمرة.



ولم تتمالك " عبدالرحمن "، دموعها على الهواء ، معربة عن سعادتها بهذا القرار .

