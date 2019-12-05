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بتوجيهات من الرئيس..

وزير الزراعة: مشروع "برايد" خطوة في تنمية محافظ مطروح

الحياة السياسية

الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة
الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

علا خطاب

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إطلاق مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية "برايد"،  والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، حريصة على تحقيق التنمية بمحافظة مطروح، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الحدودية في مصر، لافتا إلى أنه تم بها تنفيذ مشروعات قومية الكبرى وعملاقة من شأنها تغيير وجه الحياه في مطروح في المستقبل القريب، مثل: مدينة العلمين الحديدة، ومحطة الضبعة النووية، وهي مشروعات ستحقق نمو اقتصادي وسياحي، غير مسبوق للمحافظة، ما يؤكد أنها تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أبو ستيت إلى أن مشروع "برايد" يوجه أنشطته وتمويله من الإيفاد بالأساس  إلي الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن انشطة المشروع تشمل أيضًا  تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال المشروع وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتعليم والصحة سيتم إنشاء مدارس متنوعة، ومستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بصفة مستمرة طوال العام، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة وقدرات المزارعين والمرأة الريفية.

وأشار أبوستيت إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء مطروح وسيوه ومنطقة جنوب العلمين من خلال تنفيذ حزمة من الانشطة التى تحقق التنمية المستدامة فى مناطق عمل المشروع، كما كلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء ببذل قصارى الجهد للتنفيذ الفعال لكل أنشطة المشروع بالتعاون مع جميع الاطراف داخل الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة.

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