الفقي: 6 أشهر والسيسي هخليها حتة من أوروبا

05 ديسمبر 2019 - 02:15 م





أكد المفكر السياسي ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي ،قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحريك الأمور بسرعة في إحداث ثورة صناعية ضخمة.



وأضاف " الفقي"، خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق جاء الدور على الصناعة حتى تقود الاقتصاد.



وقال "الفقي": "نقدر نعمل صناعات كثيرة جدا في مصر زي السجاد والأثاث و الصيني بعد 6 أشهر مصر هتبقي حتة من أوروبا خاصة بعد شبكة الطرق التي يتم بناؤها حاليا".

