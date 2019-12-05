"صلاح" يترأس قائمة ليفربول بمونديال الأندية

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أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق  المكونة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في قطر.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون – أدريان – أندي لونرجران

الدفاع: فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – جو جوميز – أندي روبيرتسون – ترينت أليكساندر أرنولد – نيكو ويليامز.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – أليكس تشامبرلين – آدم لالانا – شريدان شاكيري – كورتيس جونز – هارفي إيليوت.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينو – ريان بريوستر – ديفوك أوريجي.

من المقرر أن يلعب الريدز مباراتين في البطولة، وتُقام المباريات يومي الأربعاء 18 ديسمبر والسبت 21 ديسمبر.


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