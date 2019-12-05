» مدرسة بأوروبا تخصص مشروعاتها الدراسية لحضارة مصر الفرعونية

شارك السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدى صربيا في الحفل الختامي المخصص للصداقة مع مصر بمدرسة "دول كاركلايتش " في العاصمة، بلجراد. وشمل الحفل عرضاً مسرحياً استعرض تاريخ مصر بدءا بالحضارة الفرعونية إلى المعاصرة، متناولاً أبرز الشخصيات في المجالات السياسية والاقتصادية والأدبية والفنية والعلمية والرياضية. واصطف المشاركون الذين تجاوز عددهم 150 طالب بالمدرسة بألوان علم مصر، مؤدين النشيد القومي باللغة العربية.

وأبرز "الجويلى" في كلمته للحفل مدى الاهتمام الذي توليه السفارة المصرية للتواصل مع الشباب والأطفال في جميع أنحاء صربيا، باعتبارهم قادة المستقبل، مثمناً حجم مشاركة الطلبة التي امتدت لتشمل جميع سنوات الدراسة بالمدرسة، منوهاً كذلك بتنوع المشروعات التي تضمنت المسرح والموسيقى والغناء، إضافة إلى الدراسات المتخصصة التي شملت الجغرافيا، والتاريخ، والاقتصاد وعلوم الأحياء والجيولوجيا.

وعقد سفير مصر لدى صربيا لقاءً مع هيئة المعلمين بالمدرسة تناول تبادل الخبرات في مجال التعليم المدرسي، خاصة الأنشطة المكملة للمناهج الدراسية، بما يشجع الطلبة على الاستزادة في العلم، والتعرف بشكل عملي على المادة الدراسية، إضافة إلى تطوير المهارات التي أصبحت أساسية للتأهيل الجامعي، والوظيفي فيما بعد.

ودعا سفير مصر في بلجراد نخبة من الطلبة نيابة عن الجموع المشاركين لزيارة السفارة المصرية، ثم توجهوا منها إلى معرض "تحت الأضواء" الذي يجمع لأول مرة جميع المقتنيات المصرية بإحدى عشر متحف من سبعة مدن بأرجاء صربيا بمتحف الفن الأفريقي المجاور للسفارة. واطلع الطلبة لأول مرة على تلك المقتنيات باعتبارها تجربة عملية لما قاموا بدراسته نظرياً من خلال مشروعاتهم المدرسية. وأعرب مدير المدرسة عن تطلعه لاصطحاب الطلبة في زيارة إلى مصر، لا سيما لو أتت في إطار توأمة مع مدرسة مشابهة في مصر يتبادلان فيها استضافة الطلبة.