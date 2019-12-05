الخميس الأسود.. باريس تتحول إلى مدينة أشباح

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احتجاجات

توقف القطارات

مدينة الاشباح

خيم الصمت على العاصمة الفرنسي باريس، وتوقفت حركة القطارات ووسائل المواصلات، وذلك بعد  تنظم النقابات إضرابات واحتجاجات على مستوى البلاد بسبب إصلاح الحكومة لنظام التقاعد.

فقد توقفت القطارات فائقة السرعة وأغلقت المدارس ونصح برج إيفل الزائرين بالبقاء بعيدًا.

كما نشرت باريس 6 آلاف من رجال الشرطة لما يُتوقع أن تكون مظاهرة كبرى الخميس بالعاصمة، في موجة من الغضب على الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح ينظر إليه على أنه يهدد أسلوب الحياة الفرنسي الذي تحقق بشق الأنفس.

و حذر برج إيفل ومتحف اللوفر من اضطرابات الإضراب، وكافحت فنادق باريس لملء الغرف. وألغى العديد من الزوار،بمن فيهم وزير الطاقة الأميركي، خطط السفر إلى واحدة من أكثر الدول زيارة في العالم وسط الإضراب.


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