» أحمد المحمدي: هذا اللاعب أفضل من لعبت بجواره وليس «صلاح»

05 ديسمبر 2019 - 04:45 م

يرى أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن النجم جاك جريليش، زميله في الفريق، أفضل لاعب لعب بجواره خلال مسيرته.

وقال «المحمدي» في تصريحات لـ«talkSPORT » البريطانية: «تزاملت مع محمد صلاح لكن أفضل لاعب لعبت بجواره جاك جريليش».

وأضاف، «ليس أفضل من صلاح، حيث أن محمد من أفضل خمسة لاعبين بالعالم، لكن جريليش لاعب يمكنه صنع الفارق في أي وقت».

واختتم المحمدي: «يستحق جاك أن ينضم لمنتخب إنجلترا في يورو 2020، لأنه قادر على مساعدة الفريق في تلك البطولة، وأيضًا قادر على مساعدتنا لإنهاء هذا الموسم في مركز جيد».