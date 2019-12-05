«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

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تصفية ارهابيين

جلبانة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، تصفية عدد 3 إرهابيين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «رصد تحرك لعدد ( 3 ) من العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية، حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية».

جاء ذلك بعد حصول قطاع الأمن الوطني، على معلومات تفيد بتواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

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