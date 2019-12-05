سعوديتان شهيرتان تفتحان النار على بعضهما بصور وفضائح

05 ديسمبر 2019 - 05:01 م

دخلت سعوديتان شهيراتان على مواقع التواصل الاجتماعي، في جدال وتعنيف متبادل، وهددت إحداهما الأخرى بنشر فضائحها وما تفعله خلف الستار، حسب قولها، كما نشرت صورة لها بدون مكياج تظهرها بشكل مختلف.

وظهرت الحرب بين الطرفين، عقب فيديو نشرته المدرسة السعودية التي تقيم في أمريكا هند القحطاني، وهي تؤدي رقصة بشكل مثير وبملابس غير لائقة، وهو ما دعا الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور البراهيم للهجوم على الأولى.

ونشرت هند القحطاني صورة لـ«البراهيم» بدون مكياج وهددتها بفضحها عبر عدة منشورات عبر حسابها الشخصي، وقالت إنها ليست سعودية ولكن أصولها تعود إلى سوريا، وقالت إن اسمها :« بدور إبراهيم العنزي الرقاوية».

وتابعت:« هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس ، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟ ».

واستطردت : «المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط ” ، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير ، الكتاب باين من عنوانه يا baby .

وتابعت : لكن كوني سكت وتجاوزت وترجعين يا مريضة تجيبين أسمي على لسانك ، هنا لا يا متسلقة stop .

وأضافت القحطاني : « إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين».

وأكملت :« تدرين ليش يالمتناقضة ؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم».

وهددت القحطاني ، بدور البراهيم قائلة : «والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة ، وإيش تسوين من خلف الستار».

وقالت هند : «أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم ، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة».

واختتمت : «تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك .. هزلت ، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي ، الشخص السيء هو اللي إذا جلس مع ابناؤه ليس له حديث إلا احتقار المرأة».