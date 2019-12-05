مخرج شهير:على النساء الاستسلام للاغتصاب بدلًا من القتل

أثار المخرج الهندي دانييل شرافان، موجة من الجدل، بعد تصريحاته المثيرة حول الاغتصاب، التي جاءت في أعقاب جريمة اغتصاب جماعي، راحت ضحيتها إحدى الفتيات.

وعقب تلك الواقعة أثير الرأي العام في الهند بتصريحات المخرج التي جاءت غريبة نوعًا ما عما يمثله الواقع، حيث ألقى باللوم على النساء والمنظمات الدولية، وطلب منهم مساعدة المغتصب.

وقال دانييل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الاغتصاب ليس شيئًا خطيرًا، لكن القتل لا يغتفر، يجب على الحكومة تقنين الاغتصاب دون عنف من أجل سلامة المرأة».

وفي منشور آخر قال شرافان بأنه لا يجب الاعتراض على الاغتصاب، حيث يجب على المرأة أن تتقبل الموقف بسهولة، مشيرًا إلى أن المغتصبون لا يجدون وسيلة لتحقيق رغباتهم الجنسية، مما قد يدفعه إلى القتل في حالة مقاومة المرأة لهم.

وأشار إلى أن اعتقاد الحكومات، بأن قوانين الاغتصاب، قد تردع أو تحد من الجريمة، يعد من الغباء لأن هذا لا يؤثر على شيء، على حد قوله.

وطالب بأنه يجب أن يتم تعليم الفتيات فوق سن 18 عامًا، بماهية الاغتصاب، وأنهم يجب أن يكونوا على استعداد لهذا مما يتطلب منهم لحمل الواقي الذكري.