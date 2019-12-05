العثور على عارضة أزياء حسناء جثة على الشاطئ

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هولي كابرون
هولي كابرون

محمد فضل- متابعات

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هولي كابرون

عثرت السلطات الأمنية على عارضة الأزياء الحسناء البريطانية هولي كابرون، بعد اختفائها بأيام من مدينة إكستر بمقاطعة ديفون، ميتة على الشاطئ.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن هولي كابرون (28 سنة) اتصلت هاتفيا بأصدقائها يوم 24 نوفمبر ليلا من المتنزه، واختفت في اليوم التالي. وقد عثر على جثتها يوم الأحد 1 ديسمبر على شاطئ مدينة بريكسهام.

ووفقا لصديقتها صوفي بولاس (25 سنة)، بدأت هولي العمل عارضة أزياء وعمرها 19 سنة وكانت تعتبر "صاروخا صغيرا مليئا بالطاقة والحيوية. وكانت دائما تواجه الصعوبات والابتسامة على ثغرها". وتضيف لقد تيتم طفلها ذو السنتين من العمر.

وتجدر الإشارة إلى أن هولي كابرون كانت تعاني من اضطرابات نفسية ، وقد اختفت في السابق عدة مرات وفي كل مرة كانت تعود بعد بضعة أيام إلى بيتها.

وتجري الشرطة التحقيقات بشأن اختفائها وموتها، ولم يكشف أي شيء بعد، بيد أن ممثل شرطة مقاطعة ديفون وكورنوال، أعلن أنهم لا يعتبرون موتها أمرا مشبوها. وقد تم إبلاغ ذويها بالأمر.


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