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السعودية وقطر

بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»

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بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»

الرياضة

السعودية وقطر
السعودية وقطر

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السعودية

بث مباشر

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة السعودية وقطر في دور الـ4 بـ«خليجي 24».

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