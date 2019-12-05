بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة السعودية وقطر في دور الـ4 بـ«خليجي 24».
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