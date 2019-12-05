بيان برلماني عاجل للصحة بسبب تعدد حالات الانتحار

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ببيان إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن تزايد حالات الانتحار.

وطالب خلال بيانه، بالكشف عن الميزانية التي تخصصها الدولة لعلاج الحالات النفسية والمرضى النفسيين وكذلك حجم الإنفاق عليها على مدى السنوات الماضية.

كما طالب أو هميلة أيضًا، بالكشف عن أسباب توقف حملة "حياتك تستاهل تتعاش" والتي أطلقتها الوزارة إبريل الماضي وتوقفت فجأة.

وأكد ضرورة الاهتمام بهذه القضية التي تمس المجتمع والأمن القومي لمصر، وتؤثر على الشباب اللذين هم أمن ومستقبل الوطن، وذلك من خلال التصدي لهذه الظاهرة.