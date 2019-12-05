أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

05 ديسمبر 2019 - 07:52 م

فجر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، مفاجاة بالكشف عن اسم أحد المتهمين في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير في 2011.

وقال "هوك"، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلات متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة، وهو من قام بالتخطيط لمحاولة اغتيال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية.

وأشار إلى أن أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن القيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وأضاف أن سلطات طهران تواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ، مطالبًا إياها بوقف تدخلاتها في اليمن.

ولفت "هوك" إلى أن النظام الإيراني قتل المئات من مواطنيه خلال الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، وجه خطابا، أمس الأربعاء إلى الشعب الإيراني أعلن فيه دعم احتجاجاته ضد النظام القمعي، مؤكدا أن مزيدا من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان قادمة.