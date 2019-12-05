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قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية

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تواصل قوافلُ برنامج التوعية الأسرية التي ينظمها ويشرف عليها مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية ندواتها وفعالياتها بجامعة قناة السويس بالإسمياعلية لليوم الثاني، وتلتقي - اليوم الخميس- بطلاب وهيئة التدريس بكليات الآداب، والتربية الرياضية.

وكان في استقبال علماء الأزهر الشريف وأعضاء مركز الفتوى? الأستاذ الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة، والأستاذ الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.
وتقام هذه الندوات في إطار التعاون بين المركز والجامعة؛ لتفعيل توصيات اللقاء الجماهيري الأول الذي عقد بالمحافظة في يوليو الماضي، والذي تبلور في إطلاق مبادرة: (بالدين والعلم أقم حياتك).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوات ستعقد بشكل يومي وحتى? الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

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