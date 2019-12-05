اغتصبها وأحرقها بعد عام.. القصة الكاملة

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، عن قيام مجموعة من الرجال بإشعال النيران بفتاة ضحية جريمة اغتصاب، تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي في طريقها إلى المحكمة شمال الهند، للإدلاء بأقوالها.

وقالت الشرطة بأنه المتهمين اللذين قاموا بارتكاب الجريمة، كان من بينهم المتهم باغتصاب الفتاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

ومن جانبه أوضح طبيب المستشفى المدني في لكناو، أن المرأة ضحية الاحتراق في حالة حرجة الآن.

وقال مسؤول بالشرطة، إن خمسة أشخاص اشتركوا في الجريمة وأشعلوا الناس على الضحية، من خلال قيامهم بإلقاء الكيروسين عليها، وهي في طريقها لحضور جلسة الاستماع بالمحكمة.