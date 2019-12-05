الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

05 ديسمبر 2019 - 08:34 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الأرصاد في البلاد حتى يوم الأحد المقبل.

وأشارت الهيئةعبر موقعها الرسمي، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال سيناء، تستمر حتى يوم الأحد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع، أن يسود غدًا طقس دافئ على شمال البلاد وجميع الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

ونشر مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، خريطة سقوط الأمطار غدًا:

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد بدء فصل الشتاء، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري.