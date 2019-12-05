» الصحة تعلن تكليف 100% من الأطباء

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد عن تكليف 100% من الأطباء في حركة تكليفات سبتمبر 2019، وإلحاقهم برنامج الزمالة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتورة هالة زايد، حضره الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث والموارد البشرية بالوزارة، والدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية.

وقالت وزيرة الصحة أنه تمت دراسة تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، منذ فترة للتأكد من مدى صلاحيته بشكل دقيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن نظام التدريب إلزامي لكل من يكلف بالعمل في الوزارة من خريجي كليات الطب.

وأشارت إلى أن مصر حصلت على إشادات في مجال الصحة العامة، من قبل المنظمات الدولية، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي أجريت على مستوى الوزارة، مستوى صحة المواطنين.