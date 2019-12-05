  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
ابوتريكة

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

انتحار شباب

داعية أزهري: لهذا السبب المنتحر ليس كافرًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الصحة تعلن تكليف 100% من الأطباء

آخر الأخبار

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصين تطرح سيارة جديدة في مصر بأقل من 100 ألف جنيه

#

لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه

#

كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟

#

قتيلان وأكثر من 100 إصابة بتظاهرات العراق

الصحة

وزيرة الصحة

تكليف الأطباء

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد عن تكليف 100% من الأطباء في حركة تكليفات سبتمبر 2019، وإلحاقهم برنامج الزمالة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتورة هالة زايد، حضره الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث والموارد البشرية بالوزارة، والدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية.

وقالت وزيرة الصحة أنه تمت دراسة تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، منذ فترة للتأكد من مدى صلاحيته بشكل دقيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن نظام التدريب إلزامي لكل من يكلف بالعمل في الوزارة من خريجي كليات الطب.

وأشارت إلى أن مصر حصلت على إشادات في مجال الصحة العامة، من قبل المنظمات الدولية، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي أجريت على مستوى الوزارة، مستوى صحة المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق
» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»
» الصحة تعلن تكليف 100% من الأطباء
» قراءة في كتاب «حياة محمد» لحسين هيكل
» السعودية تتأهل إلى نهائي «خليجي 24» بعد الفوز على قطر
» قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية
» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة
» «ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة
» استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه
» إخلاء سبيل مدير شركة «أبليكس» بكفالة مالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس