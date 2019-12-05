» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»

05 ديسمبر 2019 - 09:19 م

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سعادته الغامرة بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي «خليجي 24».

وهنأ «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة والشعب السعودي.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج في نسختها الحالية بعد الفوز على قطر بهدف دون رد سجله عبد الله الحمدان.

بتلك النتيجة يضرب المنتخب السعودي موعدًا قويًا مع البحرين يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي فى المباراة النهائية.