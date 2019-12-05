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في التأهل لنهائي «خليجي 24»

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

أمير سعد

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قطر

السعودية

المصريون

ابوتريكة

هنأ محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، المنتخب السعودي بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة خليجي 24 بعد الفوز على قطر، بهدف دون رد.

وقال «أبوتريكة»، أن التغييرات المتأخرة للإسباني فليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر وراء فشل العنابي في التأهل إلى نهائي البطولة، مضيفًا أن الخسارة ليست نهاية العالم حيت أن المنافس له تاريخ كبير في مثل هذه المناسبات.

وطالب نجم الكرة المصرية السابق، الجماهير القطرية بالوقوف خلف منتخبهم وجهازهم الفني، مؤكدًا أن الاستحقاقات القادمة والتي يأتي في مقدمتها بطولة كوبا أمريكا، تحتاج إلى التكاتف من الجميع.

وأضاف «الماجيكو»، الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أدار المباراة بالطريقة الإيطالية التي ساعدته على العبور إلى النهائي، حيث ظهر بتنظيم دفاعي منظم طوال مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الأخضر يمتلك العديد من اللاعبين الشباب القادرين على صناعة الفارق في المستقبل.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج في نسختها الحالية بعد الفوز على قطر بهدف دون رد سجله عبد الله الحمدان، حيث سيواجه البحرين يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي فى المباراة النهائية.

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