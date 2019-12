لقيت طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار.



VIDEO FOOTAGE: A knife attack/shooting takes place at a school today in Oshkosh, Wisconsin & it's a MOSQUE of the Ahmadiyya MUSLIM Community across the street which immediately gives 100+ students safe harbor.