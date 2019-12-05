الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير البرازيل لهذا السبب

05 ديسمبر 2019 - 11:00 م

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو اولند، للاحتجاج على زيارة نجل رئيس البرازيل جايير بولسونارو، لمستوطنة إسرائيلية.



وذكرت الوزارة في بيان، أن مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي، حنان جرار، استدعت في مقر الوزارة برام الله، سفير البرازيل لدى فلسيطن عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل رئيس البلاد، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت جرار إن الزيارة "خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبرت أن "مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين".

وشهدت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية تقاربا ملموسا منذ تولي "بولسونارو" مقاليد الحكم.

وسبق أن تعهد بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على خطى الولايات المتحدة، غير أن هذا القرار أرجئ على ما يبدو.