الجزائر تعلن إحباط "مخطط تخريبي" في البلاد

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قال التلفزيون الرسمي الجزائري، الخميس، إن قوات الأمن أحبطت مخططا تخريبيا بالعاصمة وضعته حركة انفصالية لإفساد الوضع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونقل التلفزيون عن إدارة الشرطة تأكيدها أن المخطط تم اكتشافه من خلال اعترافات لطالب جامعي ينتمي إلى هذه المنظمة أوقفته مصالح الأمن بالعاصمة خلال تصويره تحركاتها .
وأوضحت أن هذا الطالب كشف أن حركة انفصالية تسمى "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (قيادتها يقيمون في فرنسا) وضعت مخططا "لتعفين" الوضع خلال الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
وتلك الحركة أسسها فرحات مهني (جزائري مقيم بفرنسا وصدرت بحقه مذكره توقيف دولية) عام 2001 كما أعلن في 2010 إنشاء حكومة مؤقتة تابعة لها بفرنسا من أجل المطالبة بحكم ذاتي لمحافظات تقع شرق العاصمة الجزائرية يقطنها أمازيغ البلاد.‎
ويقوم هذا المخطط، وفق المصدر ذاته، على "اختراق الحراك الشعبي بعناصر متطرفة والقيام بعصيان وتكثيف المظاهرات الليلية لإرهاق مصالح الأمن ودفعها نحو استعمال العنف ضد المتظاهرين".
وجاء الإعلان عما أسماه التلفزيون الرسمي "مخططا تخريبيا" بالتزامن مع دعوات للتظاهر غدا بعدة مدن جزائرية في الجمعة 42 للحراك الشعبي من أجل الإعلان عن رفض إجراء انتخابات الرئاسة في الظروف الراهنة.
وتأتي هذه المظاهرات أيضا قبل أسبوع من الاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري والذي يجري وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين له، ويعتبرون الانتخابات حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون "طريقًا ليجدد النظام نفسه". -

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