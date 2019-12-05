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جامعة الأزهر

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مفكر مصري يطالب بتغيير اسم جامعة الأزهر لهذا السبب

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جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

المصريون ـ متابعات

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دعا طارق حجي المفكر الليبرالي، إلى ضم الطلاب المسيحيين للمدارس والجامعات الأزهرية، قائلا: «إن مؤسسة الأزهر طرأ عليها في ستينات القرن الماضي ما جعلها تختلف عما كانت عليه في التاريخ بعد أن كانت السلطة العليا للمسلمين السنة في مصر وفي العالم».
وأوضح حجي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤسسة الدينية تضم 4.5 مليون طالب في الكليات والمعاهد الأزهرية يجب أن يتم ضمهم إلى المدارس والمعاهد المصرية لينضم إليها الطلاب المسيحيون.
وأضاف "حجي" أن جامعة الأزهر تضم 492 ألف طالب، مطالبا أن تسمي جامعة جنوب أو شمال القاهرة وتخضع للدولة بالكامل، مشيرا إلى أن نجلتيه تخرجا من «القلب المقدس» وكان 75% من الطلاب مسلمين ولم يكن هناك إطار ديني، ولم يتواجد شرط كما يوجد في الأزهر أن يكون الطلاب مسلما حتى ينضم للأزهر.

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