» ترامب يدعو مجلس الأمن لمواجهة تهديدات العالم

05 ديسمبر 2019 - 11:40 م

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مجلس الأمن الدولي للتحرك ضد التهديدات العالمية بما في ذلك إيران بسبب "قتلها واحتجازها للمتظاهرين" في البلاد، وفق إعلام أمريكي.



جاء ذلك خلال استقباله المندوبين الدائمين لمجلس الأمن الدولي على مأدبة غداء في البيت الأبيض، حسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وقال ترامب إنه "يجب على (مجلس الأمن) اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المخاطر وغيرها من الأخطار التي تواجه العالم التي تشمل أيضًا سلوك النظام الإيراني الذي قتل المئات والمئات من الناس في فترة زمنية قصيرة للغاية، إنهم يقتلون المحتجين".

وأضاف أن العالم يواجه تحديات مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والهجمات الإلكترونية وانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية، مؤكدًا أنهم يعملون بجد على القضايا الثلاث الأخيرة المذكورة.

كما دعا ترامب مجلس الأمن الدولي إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب استضاف ممثلي مجلس الأمن الدولي لمناقشة جدول الأعمال لشهر ديسمبر/كانون الأول حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما ورد في تصريحات ترامب.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 208 قتلى على الأقل، في الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، تنديدا بارتفاع سعر الوقود.