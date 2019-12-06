"بوكو حرام" الإرهابية تختطف 17 مدنيا في الكاميرون

06 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

اختطف مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، 17 مدنياً في منطقة "أقصى الشمال" بالكاميرون.



وذكرت وسائل إعلامية محلية، الخميس، أن مسلحي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، نفذوا هجوما على بلدة "مبريتش" بمدينة "مورا" في المنطقة المذكورة ليلة الأربعاء/الخميس.

واختطف المسلحون 21 شخصاً من مبريتش على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود النيجيرية، إلا أن 4 من المختطفين تمكنوا من الهرب منهم.

وأطلق الجيش الكاميروني، عملية لتحرير المختطفين، بحسب الإعلام المحلي.

وحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية لشهر يناير/ كانون الثاني لعام 2019، أدت هجمات "بوكو حرام" على منطقة "أقصى الشمال" التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3.9 مليون نسمة، إلى تهجير مليون شخص على الأقل.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا، مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و"بوكو حرام" جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.