الرئيس الأمريكي: المستشارة ميركل "امرأة رائعة حقا"

06 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، برغم انتقاداته لضعف الإنفاق العسكري الألماني وفق رؤيته.



وقال ترامب خلال مأدبة غداء أقامها لممثلي دول مجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض الخميس: "إنها فعلا امرأة رائعة".

وفي بداية اللقاء انتقد ترامب دولا ب حلف شمال الأطلسي "ناتو" يتخلفون وفقا لقناعاته عن أهداف الناتو التي وضعها أعضاؤه بأنفسهم، إلا أنه لم يذكر هذه الدول بالاسم.

كان ترامب وجه في الماضي انتقادات متكررة لألمانيا في هذا السياق.



وأثار سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال لقاء البيت الأبيض عاصفة من الضحك عندما توجه إلى ترامب بقوله: "تساءلت فقط من تقصدون بذلك، حين تكلمتم عن الحلف".



وأجاب ترامب على ذلك قائلا إنها كانت محادثة شائقة التي أجراها "مع أنجيلا" – حيث كان الرئيس الأمريكي والمستشارة ميركل التقيا أمس الأربعاء في قمة زعماء الحلف في بريطانيا.

