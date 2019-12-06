خالد النبوي يكشف كواليس مثيرة من "ممالك النار"

06 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

ظهر الفنان خالد النبوي في فيديو أثناء تدريباته على أداء مشاهد بمسلسل «ممالك النار»، ويقاتل عدد من الرجال بالسيف، وهم يمسكون من حوله بدروع زائفة.



وعلق «النبوي» قائلًا: «من تدريبات طومان باي، ممالك النار»، وشارك المُتابعين مُعلقين على اللقطات.



قالت الفنانة «سلمى أبو ضيف»: «ممتاز»، وعلّق حساب «مي محمد»: «بصراحة قمر»، وقال حساب ثالث باسم «أمل عبدالرحمن»: «والله أنت أجمل ممثل بالوطن العربي كله وكمان عالمي».

