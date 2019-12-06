» السكة الجديد تكشف أهمية الجرارات الجديدة

06 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

علق المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على استقبال مصر أول 10 جرارات جديدة في ميناء الإسكندرية، قائلًا إن «هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها».

