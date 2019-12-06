» السكة الجديد تكشف أهمية الجرارات الجديدة

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علق المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على استقبال مصر أول 10 جرارات جديدة في ميناء الإسكندرية، قائلًا إن «هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها».
وتابع نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية، مساء الخميس، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد، وهذا سينعكس على انتظام 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة، ولن يوجد بها أعطال.


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