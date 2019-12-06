3 آلاف حالة اعتداء جنسي داخل سيارات " أوبر" في هذه الدولة

06 ديسمبر 2019 - 09:43 ص

كشفت شركة أوبر عن إحصائية صادمة لحالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، التي تمت داخل سياراتها " أوبر"،خلال عام2018 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير للشركة قالت إنها سجلت 235 حالة اغتصاب إضافة إلى آلاف حالات الاعتداء.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفصح فيها الشركة عن إحصائيات من هذا النوع، وسط تمحيص شديد من المشرعين والمستهلكين لتحسين سلامة التطبيق المستخدم.

وقال خبراء إن حالات كثيرة من الاعتداء الجنسي لا يتم الإبلاغ عنها، ما يعني أن الأرقام أقل من الانتشار الحقيقي للجرائم الجنسية في رحلات الشركة.