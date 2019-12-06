صادم.. إحراق فتاة قبل الذهاب لجلسة محاكمة مغتصبيها

06 ديسمبر 2019 - 09:52 ص

أقدم مجموعة من الأشخاص، على إحراق شابة هندية، وذلك أثناء توجهها لحضور جلسة المحكمة بعد اتهام رجلين باغتصابها.

وتم نقلت الفتاة، وهي في حالة حرجة للمستشفى حيث تتلقى العلاج من حروق شديدة.

وبحسب تصريحات الشرطة فإنه تم توقيف 5 أشخاص من بينهم المتهمان باغتصابها.

وأضافت أن الشابة كانت في طريقه لمحطة القطار حين تم مهاجمتها وسحبها إلى أرض مجاورة، حيث تم إضرام النار بجسدها.

وأشار الأطباء القائمون على علاجها، إلى أن نسبة الحروق في جسدها تبلغ 90 بالمائة، وأنها ستنقل قريبا بواسطة طائرة إسعاف إلى مستشفى بالعاصمة الهندية.

يذكر أنه بحسب آخر إحصاء أجرته الحكومة فإن الشرطة سجلت 33658 حالة اغتصاب في البلاد، في العام 2017، بواقع 92 حالة اغتصاب يوميا.