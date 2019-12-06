مسلمة تنقذ طلابا من عملية طعن في أمريكا

06 ديسمبر 2019 - 10:16 ص

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى مسجد بأمريكا، شجاعة سيدة تدعى دعاء أحمد، بعدما فتحت باب المسجد لمجموعة من زملائها الطلاب المذعورين الفارين من حادثة طعن في مدرستهم الثانوية، لتدخلهم جميعا إلى المسجد ويصبحوا آمنين.

الحادث وقع الثلاثاء الماضى بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية بولاية ويسكونسن الأمريكية، عندما طعن أحد الطلاب موظف الموارد داخل مكتبه، ليقوم الأخير بإطلاق النار عليه لتمنع حدوث حالات طعن أخرى بين الطلاب، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

تقول دعاء: "شعرت بخوف قليل لأنني لا أعلم ماذا حدث، لكني فعلت ما يجب على فعله، فأنا محظوظة لأنني كنت في ذلك المكان عندما حدوث الموقف".