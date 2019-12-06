  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

قطار

حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

تامر امين

" قعدت أشوف فيديوهات جنسية وبنات لي بنات ملط لصبح "

شاهد..

مسلمة تنقذ طلابا من عملية طعن في أمريكا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بأمريكا

#

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

#

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

#

«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

قتل

مسجد

طلاب

مسلمة

حالة فزع

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى مسجد بأمريكا، شجاعة سيدة تدعى دعاء أحمد، بعدما فتحت باب المسجد لمجموعة من زملائها الطلاب المذعورين الفارين من حادثة طعن في مدرستهم الثانوية، لتدخلهم جميعا إلى المسجد ويصبحوا آمنين.

الحادث وقع الثلاثاء الماضى بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية بولاية ويسكونسن الأمريكية، عندما طعن أحد الطلاب موظف الموارد داخل مكتبه، ليقوم الأخير بإطلاق النار عليه لتمنع حدوث حالات طعن أخرى بين الطلاب، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

تقول دعاء: "شعرت بخوف قليل لأنني لا أعلم ماذا حدث، لكني فعلت ما يجب على فعله، فأنا محظوظة لأنني كنت في ذلك المكان عندما حدوث الموقف".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي
» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس
» شاهد.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية
» تصريح جرئي لـ"شيرين رضا" عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب
» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس
» " ماكدونالدز" يسبب أزمة والضحايا يطالبن بالتعويض
» إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بالعياط

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس