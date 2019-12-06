بعد وفاة زميلتهم.. تجمهر غاضب للممرضين أمام مستشفى أسوان

06 ديسمبر 2019 - 10:18 ص

سادت حالة من الغضب أمام مستشفى أسوان الجامعي، حيث تجمهر العشرات من طاقم التمريض أمام المستشفى، بعد وفاة ممرضة زميلتهم، بسبب عدم استقبال قسم الإفاقة للحالة.

وأكد طاقم التمريض الغاضب أن عملية إسعافها تأخرت بسبب عدم توفير سرير لها بالعناية المركزة.

وأضاف زملاء الممرضة المتوفية والتي تدعى صباح صالح 40 عاما، ممرضة بالمستشفى الجامعي، أن زميلتهم تعمل بالمستشفى منذ أكثر من 20 سنة.

وأشاروا إلى أنها ظلت تستغيث "أنقذوني بموت" لكن دون جدوى، مؤكدين أننا اتصلنا بالنجدة لتوفير سرير لها بالعناية المركزة حتى حضرت الشرطة، وتم إدخالها لكنها توفيت بعد نصف ساعة من دخولها العناية.

وأوضح زملاء الممرضة أن هذه الواقعة ليست الأولى وتكررت مع العديد من المرضي لعدم وجود أسرّة كافية بالعناية، وأن هناك زميلة توفيت فى 2012 لنفس السبب.