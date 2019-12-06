" قعدت أشوف فيديوهات جنسية وبنات لي بنات ملط لصبح "

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تامر امين
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النهار

تامر أمين

السوشيال ميديا



أكد الإعلامي تامر أمين، تلقيه رسائل من بعض المواطنين  يسألوه بسبب تحامله على الراقصة "جوهرة" بعد انتشار فيديوهاتها الإباحية.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، قائلا: "أنا ماليش في السوشيال ميديا وأخري الواتس بس، فاستشرت صديق ليا، ولقيت فيه حاجات قمة في القذارة، فيه أفلام جنسية كاملة، وبنات منزلين صورة ليهم عريانين ملط لامؤاخذة أو بملابس مخلة جدا، وفيه مواقع شات وتعارف بين الشباب والشابات".

وتابع: "صديقي قعد يفرجني على الحاجات دي، وقعد يمكن لحد 6 الصبح بنتفرج على الحاجات دي، وأنا مش مصدق، البنات حلوة مش عارف ايه اللى يخليهم يعملوا كدة".

وأكمل: "إيه اللى بتعملوه ده؟ هو ده مش خاضع للقانون؟ أي نشر لفيديوهات جنسية على وسيلة انتشار تعتبر جريمة، دا فجور ولو إحنا سكتنا على انتشار الفجور مش هيحصل كويس".

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