أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

06 ديسمبر 2019 - 11:05 ص





ظهرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة في مصر بإسم "جوهرة" بفيديو جديد، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو من برنامج "الأجرة ورا"، ونشرت جوهرة لينك الحلقة وطلبت من جمهورها إبداء رأيهم، عقب أزمة الفيديو الإباحي ".



وتقوم فكرة البرنامج التى شاركت فيه، على استضافة أحد النجوم، داخل سيارة ملاكي، وإجراء حوار معهم، يتخلله فقرات من الرقص على الاغاني المتنوعة.



يشار إلى أن انباء تداولت عن إلقاء القبض على "جوهرة" بعد الفيديوهات الإباحية، ولكن مصدر أمنى نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن الراقصة لم يتم ضبطها لا هى ولا من ظهر معها فى الفيديوهات.

