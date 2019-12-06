» " ماكدونالدز" يسبب أزمة والضحايا يطالبن بالتعويض

06 ديسمبر 2019 - 11:09 ص

تسبب مطعم" ماكدونالدز" الشهير في أزمة للفتاة البريطانية إيفي توبيج وصديقتها سيمون، بعد أن قدم لهما وجبات لم يطلبوها، حيث طلبت الفتاتان وجبات نباتية حيث إنهن يتبعن نظام غذائي نباتي منذ 20 عاما، إلا أنهن فوجئن بقطع من الدجاج في طعامهم.

وردا علي هذا التصرف الغير لائق من المطعم قامت الفتاتين بنشر مقطع فيديو يكشف ما حدث، وقالت إيفي تعليقا علي الفيديو " شكرا ماكدونالدز" علي تخريب نظامنا الغذائي الذي اعتدنا عليه لمدة 20 عاما".

وحاول القائمون علي " ماكدونالدز" بتقديم الاعتذار المناسب وتقديم كوبونات مجانية لشراء الوجبات من مطاعمه المنتشرة في بريطانيا إلا أن الفتاتين رفضتا وصمما علي استرجاع ثمن الوجبة التي قاما بشرائها، بعد أن أعتبرت أن رد " ماكدونالدز" عليهن سئ حسبما نشر موقع "مترو" .