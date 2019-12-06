» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر

06 ديسمبر 2019 - 11:27 ص

روت الفنانة هنا الزاهد التفاصيل التي تعرضت لها أثناء حفل زفافها من الفنان أحمد فهمي .

وقالت الزاهد خلال برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، إنها كانت متوترة في ذلك اليوم ومضغوطة جدا، وتعرضت لكثير من المواقف منها قطع الفستان.





وأضافت أن الفرح حضره الآلاف وهناك البعض حضر بدون دعوة لدرجة أنها ضربت شخصا لكثرة تصويره لها.

وعن زوجها قالت :"كان في البسين يوم الفرح الصبح وتعب في يوم الفرح من الإرهاق لدرجة وجه سود، وجه في الآخر بيقولي أنا عايز أنام أوي مش قادر"



