  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

قطار

حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

تامر امين

" قعدت أشوف فيديوهات جنسية وبنات لي بنات ملط لصبح "

بالفيديو..

"الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر

الصفحة الأخيرة

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض

#

أحمد ماهر: "أنا مش بستخدمه"

#

صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه

#

إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار

فيديو

عروسة

هنا الزاهد

احمد فهمي

يوم الفرح

روت الفنانة هنا الزاهد التفاصيل التي تعرضت لها أثناء حفل زفافها من الفنان  أحمد فهمي . 
وقالت الزاهد خلال برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، إنها كانت متوترة في ذلك اليوم ومضغوطة جدا، وتعرضت لكثير من المواقف منها قطع الفستان. 
وأضافت أن الفرح حضره الآلاف وهناك البعض حضر بدون دعوة لدرجة أنها ضربت شخصا لكثرة تصويره لها. 
وعن زوجها قالت :"كان في البسين يوم الفرح الصبح وتعب في يوم الفرح من الإرهاق لدرجة وجه سود، وجه في الآخر بيقولي أنا عايز أنام أوي مش قادر"
وأضافت : "كل الأحداث حصلت في شهرين وفي الفرح أنا كنت بتنطط من الفرحة وكنت مبسوطة أوي وكان أحمد بيقولي حاجات بتضحك وإحنا بناخد فوتوسيشن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي
» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس
» شاهد.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية
» تصريح جرئي لـ"شيرين رضا" عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب
» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس
» " ماكدونالدز" يسبب أزمة والضحايا يطالبن بالتعويض
» إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بالعياط

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس