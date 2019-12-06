طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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اليونان

تركيا

قبرص

السفير الليبي

طردت اليونان السفير الليبي محمد يونس المنفي تعبيرا عن غضبها من الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع تركيا لترسيم الحدود البحرية بينهم قرب جزيرو كريت.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن السفير الليبي أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان،  واصفا الاتفاق الليبي بأنه " انتهاك سافر للقانون الدولي"،ولافتا إلي أن طرد السفير الليبي لا يخدم العلاقات الدبلوماسية، حسبما نشرت" رويترز" اليوم.

يذكر أن نيقوسيا القبرصية لجأت إلي محكمة العدل الدولية طلبا لحماية حقوقها السيادية ومواردها وثروتها البحرية من الغاز الطبيعي من أطماع تركيا،  وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده تعتزم وملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

جدير بالذكر أن السفارة التركية في أثينا رفضت تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا علي عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص، مما أدي إلي تفاقم الأزمة بين البلدين، كما طالب الاتحاد الأوربي تركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي تم توقيعها موضح أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن وان هناك حاجة لتوضيحات بخصوصها، مشددا علي تضامن دول الاتحاد مع اليونان وقبرص، ضد ممارسات تركيا شرقي البحر المتوسط.


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