وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

06 ديسمبر 2019 - 12:43 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الناس لن تحترم دينك إلا إذا تفوقت في أمر دنياك، وهذا ما يعرف بالجهاد الدنيوي.



وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الرحمة بالمنصورة، بأن الإسلام دين البناء والتعمير، وليس الهدم، والتخريب، منوهًا بأن ما تدعو إلى الجماعات المتطرفة من الهدم ليس من الإسلام في شىء.



وتابع :" خير الناس من يأكل من عمل يده، حيث أن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده، حيث كان داوود ملكا رسولا، وكان لديه من الملك ما يكفيه عن العمل، ولكنه كان يعمل لشرف العمل، معقبا:" العمل ليس للفقراء فقط، ولكن للأغنياء قبل الفقراء، كله لازم يشتغل ".

